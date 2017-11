Luego de varios días de usar el nuevo Business Manager de Facebook, llegué a la conclusión de que no me aportaba ningún beneficio, ya que sólo utilizo ads para mi página personal (www.facebook.com/HolaPabloMolinari) cuando tengo algún show próximo; y además al momento de crear ads me impedía poner mi propia fan page como objetivo.

Traté de revertir el proceso, pero sin éxito. Aparentemente, cuando uno “prueba” Business Manager, ya no puede volver atrás.

Entonces: ¿cómo hago para eliminar el Business Manager? Bueno, el título es un poco engañoso: no se puede “eliminar” el mismo, pero sí podemos desvincular nuestra página del mismo y volver a usarla con nuestra cuenta personal, como siempre.

Hay que seguir los siguientes pasos (estoy escribiendo esto el 20/02/2015, si lo estás leyendo mucho tiempo después, tal vez haya cambiado).

Consejo 1: Antes de seguir estos pasos, te sugiero que pongas como admin de tu página a un amigo de tu confianza (o, si tenés un segundo perfil de Facebook -tramposín!-, a vos mismo). En el proceso puede que te borre como admin de la página, y siempre es bueno poder recuperarla rápidamente.

Consejo 2: Este procedimiento que escribo lo realicé hace unos minutos y no tuve ningún inconveniente, pero hacelo obviamente bajo tu propio riesgo. No me hago cargo si no te funciona o si en el camino la pudrís. 😀