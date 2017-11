Actualización: según indicaron varias personas, el número sería el que aparece cuando alguien llama a través de Skype. Es decir, puede ser de alguien que efectivamente quiera comunicarse con vos, o como mucho algún telemarketer tratando de vender algo. 😀

De cualquier manera el “cuento del tío” que me quisieron meter creo que es útil saberlo de antemano, así que dejo el post tal como está.



—–

Aclaro antes que no estoy posteando una cadena, ni me lo contaron, me pasó a mi mismo yo propio.

Pasó esto: la semana pasada me llaman por teléfono, del número 05412300003.

(Como esto tiene objetivo de divulgación, permítanme poner tambien: 054 1230 0003 y 054 1230-0003 así los levanta Gúgel. Sigamos.)

Me habla un tipo que dice ser inspector de la comisaría XXX (no recuerdo el número), y que me llamaba por un accidente que acababa de tener una persona en Santa Fe y Oro, y que había mencionado el teléfono de mi casa como referencia. Llamó consultando si era el teléfono de la titular, que obviamente no vive en casa (porque alquilo).

Le digo que dudaba que pudiera ser alguien conocido mío, me consulta mi nombre -se lo doy, total en un par de lugares en la web está la información- y el tipo comienza a intentar adivinar quién podía ser el supuesto “accidentado”: si un hijo (no tengo), si mi novia (estaba conmigo), si mis viejos (estaban en el interior de viaje).

Ya para esa altura no me lo creía demasiado (cuando le dije mi nombre gritó un patético “Pablo Rodríguez Molinari… ¡anote, cabo!”) así que para cuando me consultó el nombre de mi vieja, lo apuré diciéndole que mis datos personales llegaban hasta ahí, que cómo comprobaba yo que era el inspector nosequé de la comisaría nosecuánto, y que todos los datos que me había dicho, tanto como la dirección de mi casa (que trató de poner como prueba de autenticidad del llamado) los podía haber sacado del Telexplorer

Aquí terminaría la anécdota, pero el te mató. Bueno, no te mató, pero buscando un poco en la güeb, encuentro que desde ese mismo número (anóteselo, no sea cabezón: 05412300003) estuvieron en el último tiempo llamando a varias personas y aparentemente se trata de gente que está intentando sacar data para después, o en el mismo llamado, hacer “secuestros virtuales“.

La movida está bastante explicada en el link de arriba de Clarín: te llaman, dicen que hay un accidente y ven si puede ser un conocido… y si agarran al nono al teléfono, o a alguien desprevenido, lo apuran y entre el apure y el shock… cagó. Un secuestro virtual más. Le piden un rescate, que generalmente es en tarjetas telefónicas, aunque esa nota es del 2004, y quizá hayan cambiado un poco (o no).

Posiblemente también llamen de otros números, pero al menos arranquemos divulgando este, y la modalidad. Yo me avivé a tiempo, pero tuve suerte. Pude haber caído, o pudieron haber llamado a mi viejo y haber caído, o asustarlo al punto de darle un paro… andá a saber.

En fin. Anotátelo: 05412300003. Ponételo al lado del caller id. Y pasá la voz.